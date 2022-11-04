月全食掩天王星奇景8日登場 嘉縣推薦觀賞景點

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）千年一遇「月全食掩天王星」8日將發生，嘉義縣文觀局今天說，故宮南院、北回歸線太空館、隙頂觀景台、祝山觀日平台等景點都適合觀看，歡迎來嘉追天文奇景，賞候鳥吃秋蟹。

「月全食掩天王星」8日即將發生，根據中央氣象局指出，天候許可下，日沒後東方天空全台各地肉眼即可觀看月全食過程，期間正巧出現紅月掩天王星現象，下次想再看到2個天文現象聯合演出，要等到西元4344年。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，嘉義平原沿海平坦，少有高樓遮蔽物，山區又有視野遼闊的制高點，是觀測天文現象的絕佳地點，推薦觀賞點有故宮南院、高跟鞋教堂、北回歸線太陽館、太空館、隙頂觀景台、祝山觀日平台、小笠原觀景台等。

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嘉義縣長翁章梁說，正逢秋日旅遊旺季，歡迎安排來嘉義走走，收獲各種自然美景。他推薦正如火如荼開演的東石、布袋「候鳥季」，在布袋濕地馬路旁就能近距離觀賞數百隻黑面琵鷺。

嘉義縣文觀局長許有仁指出，現在正是大啖肥美秋蟹的季節，布袋觀光魚市販賣各種蟹蟳，野生撈捕或養殖進口應有盡有，鮮甜蟹肉、濃郁蟹膏引人口水直流，賞景之餘也別忘來品嚐季節限定的美味。想要瞭解更多嘉義景點美食搜尋「慢遊嘉義」臉書粉專。（編輯：郭諭儒）1111104

嘉義縣文化觀光局4日表示，現在正是大啖肥美秋蟹的季節，布袋觀光魚市販賣各種蟹蟳，野生撈捕或養殖進口應有盡有，歡迎民眾前來品嚐季節限定的美味。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月4日