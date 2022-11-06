五結鄉低溫達16.7度 中南部日夜溫差大、宜蘭防大雨

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氣象局表示，6日持續受到東北季風影響，夜晚清晨各地低溫普遍落在18到20度，局部地區甚至更低。圖為台北市民眾穿著雨具外出。（中央社檔案照片）

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（中央社台北6日電）中央氣象局今天指出，夜晚清晨各地低溫普遍落在攝氏18到20度，最低溫出現在宜蘭縣五結鄉16.7度；持續受到東北季風影響，宜蘭地區有較大雨勢的機率。

氣象局表示，今天持續受到東北季風影響，夜晚清晨各地低溫普遍落在18到20度，局部地區甚至更低，最低溫出現在宜蘭縣五結鄉16.7度。

白天高溫，桃園以北、宜蘭、花蓮約22、23度，整天溫度變化不大，感受濕涼，其它地區白天仍有25度以上氣溫，日夜溫差較大。

降雨方面，迎風面的大台北、東半部地區整天不定時有短暫雨，宜蘭地區有較大雨勢的機率，氣象局今晨近4時發布宜蘭縣大雨特報；西半部地區大多為多雲，仍可見陽光，但受南方雲系影響，偶爾也有零星飄雨機會。

氣象局指出，東北季風偏強，桃園至台南、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受到東北季風影響，雲嘉南以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積。

其中，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；高屏空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1111106