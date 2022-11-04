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中山高汐止段坍方 王國材：11/7主線全部通車

2022/11/4 12:40（11/4 13:05 更新）
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國道1號南向汐止交流道邊坡土石2度坍方，五堵至汐止主線封閉，4日上午6時內線車道開放通行。中央社記者王朝鈺攝 111年11月4日
國道1號南向汐止交流道邊坡土石2度坍方，五堵至汐止主線封閉，4日上午6時內線車道開放通行。中央社記者王朝鈺攝 111年11月4日
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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）國道1號汐止段邊坡滑落，今天上午6時開放南下主線一車道通行。交通部長王國材說，力拚下週一（11月7日）南下主線全線通車。

1日上午約11時21分，國道1號南下約10k+100處邊坡，因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入裂導致土地下方國道邊坡坍滑，國道1號汐止南下出口路面受損，路肩與外側車道封閉，封閉路段為國1五堵入口跟五堵至汐止主線7到10K。

王國材今天上午出席台北國際旅展時接受媒體聯訪表示，按照預定計畫，早上6時許搶通國道南向主線內側車道，主線共2線道，另一線道預計下週一、11月7日通車。

至於整體包括匝道、邊坡整治等工程，王國材說，將力拚11月13日完成，會按照現場狀況持續進行，這次邊坡滑動，一定要從邊坡處理開始，所以還需要10天時間，把邊坡穩定及匝道土石清除一併做好，才能確保安全。

第3階段則是永久的邊坡處理，王國材說，這部分正在擬定計畫中，包括偵測器的範圍是否要擴大等。

王國材強調，昨天持續施工，夜間下雨很危險，他請所有在場人員要注意安全，雖然雨勢不大，仍影響到工程進度，但因對通勤國人影響很大，將力拚按照所提目標前進。（編輯：管中維）1111104

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