國道1號邊坡滑落搶通 汐止塞車狀況稍緩解

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中山高汐止段邊坡坍方4日上午已開放南下主線一車道通行，民眾也提早出門、改道，稍微緩解汐止塞車情況。圖為新北市警察3日動員人力在汐止道路疏導車流。（圖取自facebook.com/police.xizhi）

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（中央社記者高華謙新北4日電）國道1號汐止段邊坡滑落今天上午6時開放南下主線一車道通行，民眾也提早出門、改道，讓汐止塞車稍微得到緩解，如昨天塞爆的台62線較順暢，汐止地區平面道路僅出現間歇性壅塞。

社群網站臉書Facebook社團「汐止集團」網友上午發文表示，「6點30分汐止出發，7點10分順暢到林口」「其實真的有順一點，我覺得警察也有功勞，下雨還都出來路口站」「今天從大同路上禮門街上國1去新莊，路程35分鐘沒塞車。同樣的路昨天花57分鐘」，不過也有人反映遇到塞車「大同路堵到連消防車都無法出勤了」。

新北市政府交通局長鍾鳴時說，國1出現坍方以來，3天有3種不同狀況，2日因為僅封閉交流道出入口，因此影響沒有這麼大；昨天封閉國道1號五堵至汐止主線後，台62線整條塞爆，一路塞到瑞芳四角亭，汐止地區往高速公路方向平面道路也非常壅塞。

鍾鳴時說，今天因為國1搶通一線道，民眾自主性提早出門、避走台62線，加上警力持續疏導及適時調整紅綠燈秒數引導車流，因此整體塞車狀況未像昨天這麼嚴重，如台62線就有比較順暢，平面道路如新台五路、大同路與禮門街仍塞，不過屬間歇性壅塞。

鍾鳴時說，每天路況要視封路情形與民眾出門時間、選擇路徑而定，因此每天路況都不同，未來10天會持續關注交通狀況。

新北市長侯友宜今天到交通戰情室關心交通狀況表示，汐止上午7時30分到8時，台62線道路非常順暢，平面道路如新台五路、大同路與禮門路有間歇性壅塞狀況，已出動200人次警力協助疏導，除調整號誌也保持路口淨空，隨時應變交通狀況。

侯友宜表示，明天起適逢假日，有些民眾可能會到瑞芳等地風景區遊玩，因此除事先宣導，請民眾走平面道路以外，也會調整、調度各區警力，做好因應整備。

侯友宜表示，在大眾運輸方面，火車加開2班次，公車班次也會增加，希望民眾儘量搭乘大眾運輸，配合調整路線相關資訊，分散車流。

新北市政府警察局交通警察大隊建議，國道1號南下進入汐止區車流，提前於五堵交流道出，改走大同路三段進入汐止區；汐止以北車輛可利用國道3號與台62快速道路往南行駛；汐止地區車輛則可多利用大同路三段貨運車聯絡道上國道1號轉國道3號、國道5號，或地方道路往新台五交流道上國3往南。

新北交大表示，基隆地區車輛往台北或新店地區可改由台62接國道3號瑪東交流道上去；瑞芳及八斗子地區民眾可由台62甲接台62，再接瑪東交流道，以分散車流。（編輯：方沛清）1111104