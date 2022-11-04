中山高汐止段坍方 內側車道搶通速限60公里

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國道1號南向汐止交流道邊坡土石2度坍方，五堵至汐止主線封閉，4日上午6時內線車道開放通行。根據國道路況顯示，此路段上午8時許仍呈現紫爆，時速約7公里，建議用路人提早改道行駛。中央社記者王朝鈺攝 111年11月4日

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（中央社台北4日電）國道1號汐止段邊坡滑落，交通部高速公路局今天表示，上午6時搶通南下主線一車道（內側），但施工路段僅開放一車道通行，通行容量有限，工區速限降為60公里。

高公局說，請用路人循序通過施工路段，搶修期間多利用大眾運輸。此外，交通部台灣鐵路管理局3日起到11日止（除週六、日外），每日持續加開基隆樹林間2列區間車，可多利用。

南下出口集散道及匝道部分，高公局表示，浮石清理及穩定措施持續趕辦，現場搶修工作受天候影響很大，為儘早通車，仍在安全許可狀況下搶修。

搶修期間影響交通，高公局建議用路人提早改道行駛，包括基隆、八堵地區車輛前往國3，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入；汐止地區南向由國1汐止交流道或國3新台五路交流道駛入國3；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。

1日上午約11時21分，國1南下約10k+100處邊坡，因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入裂導致土地下方國道邊坡坍滑，國1汐止南下出口路面受損，路肩與外側車道封閉，封閉路段為國1五堵入口跟五堵至汐止主線7到10K。（編輯：李明宗）1111104

（高公局提供）

（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

（中央社製圖）