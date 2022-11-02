國1汐止邊坡滑落 交通部：檢討偵測器數量、位置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國道1號10.1公里處汐止路段1日上午邊坡滑落堵塞南下車道，預估4日下班前恢復通行。交通部長王國材（圖）2日在立法院接受媒體聯訪時表示，會檢討設置偵測器數量及位置。中央社記者郭日曉攝 111年11月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北2日電）國道1號10.1公里處汐止路段昨天上午邊坡滑落堵塞南下車道，預估4日下班前恢復通行。朝野立委今天都關切國道邊坡問題，交通部長王國材表示，會檢討設置偵測器數量及位置。

立法院交通委員會今天安排交通部、數位發展部報告行動服務推動現況，同時安排高速公路局報告112年度國道公路建設管理基金預算、公路總局報告112年度施政計畫及預算編列。

民進黨立法委員李昆澤說，這次國道汐止路段邊坡滑落的地點，在10月18日因豪雨還做過特別巡查，28支監測儀器的監視也顯示沒有問題，這卻讓民眾更擔心。

李昆澤建議，高公局應擴大巡檢範圍，另監測要有即時功能，重新檢討邊坡分級，並分析每個邊坡的耐受度。

國民黨立法委員洪孟楷詢問，國1發生邊坡滑落的汐止路段有裝設監測器，是否有發揮預警功能，近幾週的連續大雨，其他國道邊坡是否也有立即的風險。

王國材說，國道邊坡管理很上軌道，全部共有2567處，並無不穩定的A級與疑似不穩定的B級，都是C級與D級，其中有597處屬於相對穩定的C級，這次發生坍滑的邊坡屬C級，也設有偵測器，但現在邊坡滑動範圍愈來愈廣，將檢討國道的邊坡管理，包括偵測器數量及位置。

王國材接受媒體聯訪時說，國道偵測器都設置在邊坡下緣，現在邊坡集水區很大，面臨極端氣候演變，邊坡偵測範圍應該要擴大，順向坡上緣也有必要設偵測系統。

高公局長趙興華說，國道邊坡偵測器約9成裝在順向坡，這次是發生在斜交坡，主要是先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入裂縫，導致土地下方國道邊坡坍滑，未來會加密設置偵測器，相關檢討約1個月內提出。（編輯：張芷瑄）1111102