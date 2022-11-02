中山高汐止交流道坍方擴大 五堵南下路段封閉[影]

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）國道1號南下汐止交流道邊坡再度坍方，交通部高速公路局封閉汐止南出匝道及南下五堵至汐止主線，原本預計4日下班前可搶通，結果今晚坍滑範圍擴大，高公局坦言恐難如期搶通。

昨天上午約11時21分，國道1號南下約10k+100處邊坡，因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入裂導致土地下方國道邊坡坍滑，國道1號汐止南下出口路面受損，路肩與外側車道封閉。

高公局今晚7時多發現汐止同樣路段邊坡再次坍方，且範圍擴大，大量土石滑落到主線車道，立即封閉國1五堵入口跟五堵至汐止主線7到10K。

高公局建議用路人提早改道，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；國道1號南向往汐止出口車輛，可提前於五堵交流道駛出往汐止。（編輯：陳清芳）1111102

國道1號南下汐止交流道邊坡再度坍方。（圖取自facebook.com/HighwayPoliceBureau）

（圖取自facebook.com/HighwayPoliceBureau）

（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

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