更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
石墨烯「魔毯」產水電還把海水變能喝 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎
首頁 / 生活
中山高邊坡坍方
新聞專題
中山高邊坡坍方15/16
首頁 / 生活

中山高汐止交流道邊坡滑落封閉 估4日下班前完成搶通

2022/11/1 20:31（11/1 20:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國道公路警察局1日表示，國道1號南下10.1公里處發生邊坡滑落意外，造成告示牌阻礙交通，幸無車輛被壓到。（國道警察局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月1日
國道公路警察局1日表示，國道1號南下10.1公里處發生邊坡滑落意外，造成告示牌阻礙交通，幸無車輛被壓到。（國道警察局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）國道1號10.1公里處汐止路段今天上午邊坡滑落堵塞南下車道，交通部高速公路局晚間表示，預估11月4日下班前完成匝道搶修，恢復通行。

高公局表示，上午約11時21分國道1號南下約10k+100處邊坡，因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入裂縫導致土地下方國道邊坡坍滑，國道1號汐止南下出口路面受損，路肩與外側車道封閉。

高公局說，封閉國道1號南下往汐止交流道出口及汐止系統交流道轉國道3號交通，高公局預計於11月4日下班前完成匝道搶修，恢復通行。

因搶修工程，交通不便，高公局呼籲用路人事先提前改道，建議基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；國道1號南向往汐止出口車輛，提前於五堵交流道駛出往汐止。（編輯：陳清芳）1111101

延伸閱讀
中山高汐止交流道邊坡滑落 下班時間未明顯壅塞中山高汐止交流道邊坡滑落封閉 未波及車輛[影]中山高汐止交流道邊坡滑落 主線五堵到汐止開放通行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中山高汐止交流道邊坡滑落 高公局：搶修沒有時間表