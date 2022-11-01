中山高汐止交流道邊坡滑落封閉 估4日下班前完成搶通

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（中央社記者余曉涵台北1日電）國道1號10.1公里處汐止路段今天上午邊坡滑落堵塞南下車道，交通部高速公路局晚間表示，預估11月4日下班前完成匝道搶修，恢復通行。

高公局表示，上午約11時21分國道1號南下約10k+100處邊坡，因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入裂縫導致土地下方國道邊坡坍滑，國道1號汐止南下出口路面受損，路肩與外側車道封閉。

高公局說，封閉國道1號南下往汐止交流道出口及汐止系統交流道轉國道3號交通，高公局預計於11月4日下班前完成匝道搶修，恢復通行。

因搶修工程，交通不便，高公局呼籲用路人事先提前改道，建議基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；國道1號南向往汐止出口車輛，提前於五堵交流道駛出往汐止。（編輯：陳清芳）1111101