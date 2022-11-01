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中山高汐止交流道邊坡滑落 下班時間未明顯壅塞

2022/11/1 19:53（11/1 20:46 更新）
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（中央社記者余曉涵台北1日電）國1南下10K今天邊坡滑落堵塞部分車道，即時路況顯示，下班時間這個路段並未明顯壅塞。五堵（6K）汐止（10K）主線及五堵南向入口開放通行，國1南向汐止出口交流道持續封閉搶修中。

國道1號南下10.1公里處今天發生邊坡滑落意外，造成告示牌阻礙交通；邊坡高約30公尺、長約100公尺，影響南下方向路肩及外側車道無法通車。

交通部高速公路局今天發布更新訊息表示，國1五堵（6K）汐止（10K）主線及五堵南向入口開放通行，國1南向汐止出口集散道持續封閉搶修中，請用路人提早改道行駛。

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根據國道即時路況顯示，此處路段下班時間國道並未出現明顯壅塞。高公局說，滑落車道的土堆會盡速移除到附近空地，若評估無安全疑慮後，將盡速開放通車。

高公局建議用路人，基隆、八堵地區欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。（編輯：陳清芳）1111101

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