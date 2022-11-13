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國道一號汐止段坍方搶修 交通動線全部恢復

2022/11/13 09:28（11/13 10:36 更新）
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國道1號汐止坍方路段13日全數搶通。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
國道1號汐止坍方路段13日全數搶通。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北13日電）國道1號汐止坍方路段今天全數搶通，高公局表示，上午6時起汐止南下出口集散道及匝道部分恢復通車，也代表受這次事件影響的交通動線都已全部恢復。

國道1號南下10k+100約汐止交流道處在1日上午約11時21分發生邊坡坍滑，推測是先前地震導致岩盤震裂，連日降雨滲入下方邊坡，導致汐止南下路肩與外側車道受損封閉，3日晚間相同路段再次崩坍且範圍擴大，大量土石滑落到主線車道。

交通部高速公路局上午發布新聞稿表示，經過北區養護工程分局全力動員趕工，繼11月4日上午6時完成南下主線內車道開放通行，11月7日凌晨3時30分起南下二車道全線開放通車後，今天上午6時起汐止南下出口集散道及匝道部分亦恢復通車，因這次事件受影響交通動線已全部恢復。

高公局表示，感謝汐止及基隆地區民眾，在搶修期間造成交通不便的體諒，因該區長期復建工程持續進行，仍有施工車輛利用路肩進出，請行經該路段用路人，依現場指示牌面及速限行駛，注意行車安全。（編輯：方沛清）1111113

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國1南下汐止交流道 13日上午6時恢復通車