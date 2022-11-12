國1南下汐止交流道 13日上午6時恢復通車

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國道一號南下汐止交流道路段日前發生邊坡滑落導致封閉，交通部長王國材（白帽者）12日再度前往視察搶修情形，感謝高公局及施工團隊努力和辛勞，並宣布13日上午6時將恢復通車。（高速公路局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月12日

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）國道1號南下汐止交流道日前發生邊坡滑落而封閉。交通部長王國材今天下午再度視察搶修情形，並宣布明天上午6時恢復通車。

國道1號南下約10.1公里處邊坡，因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨，雨水滲入，導致土地下方國道邊坡於1日發生坍滑，造成國道1號汐止南下出口路面受損，路肩與外側車道封閉；2日晚間，同樣路段邊坡再次坍方，且範圍擴大。

高速公路局今天發布新聞稿，王國材下午視察搶修情形，目前穩定邊坡H型鋼柱已施作完成；另外汐止交流道南出往汐止的改線匝道也接近鋪築完成，預計明天上午6時前可恢復汐止交流道集散道及出口匝道正常交通。

王國材感謝高公局及施工團隊的努力和辛勞，從災害發生至今，日以繼夜不中斷搶修，在最短的時間內達成恢復原有的交通目標；另外也特別感謝汐止及基隆地區民眾，在施工期間造成交通不便的體諒。

高公局說，13日將開放的國道1號南下汐止交流道集散道及南出往汐止匝道，因仍有長期復建工程施工車輛利用路肩進出，請用路人依現場指示牌面及速限行駛。（編輯：陳政偉）1111112