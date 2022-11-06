國1汐止段坍方提前搶通 7日上午5時恢復正常

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）交通部高速公路局今天宣布，國道1號（中山高）汐止路段南下主線，預計明天上午5時恢復正常，全面開放通車。

高公局今天中午透過新聞稿說明，汐止地區雨勢稍微緩和，施工作業稍有提前，預計今天晚間進行車道調整及相關行車安全設施佈設等作業，行經該路段的用路人依現場指示牌面及速限行駛，留意現場施工人員的安全。

國道1號南下10k+100約汐止交流道處在1日上午約11時21分發生邊坡坍滑，推測是先前地震導致岩盤震裂，連日降雨滲入下方邊坡，導致汐止南下路肩與外側車道受損封閉，3日晚間相同路段再次崩坍且範圍擴大，大量土石滑落到主線車道。

國道1號南向汐止路段因邊坡坍方封閉，基隆台北之間大塞車，高公局原規畫明天上午6時主線兩線車道全部通車；行政院長蘇貞昌今天視察搶修工程時表示，明天星期一是上班日，如果能更早一點開放更好，差3小時一定差很多。

在搶修期間，高公局建議，用路人提早改道行駛，改道3路線如下，第1條是基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

第2條是地區車輛可多利用地方道路（台5甲等）往汐止、新台五交流道再進入國道；第3條為國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。（編輯：陳清芳）1111106