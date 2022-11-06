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中山高汐止段坍方 蘇貞昌：已搶通主路段 7日可修復更多

2022/11/6 12:00（11/6 15:08 更新）
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行政院長蘇貞昌（中）6日在交通部長王國材（左2）、民進黨立委蔡適應（右2）、賴品妤（左1）等人陪同下，視察國道汐止段坍塌路段。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年11月6日
行政院長蘇貞昌（中）6日在交通部長王國材（左2）、民進黨立委蔡適應（右2）、賴品妤（左1）等人陪同下，視察國道汐止段坍塌路段。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年11月6日
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（中央社記者陳俊華新北6日電）國道1號南向汐止交流道因邊坡坍方封閉。行政院長蘇貞昌今天前往視察時說，主路段已經搶通，明天還可以進一步修復更多路段，請用路人體諒，經過時不要停下來觀望，以利交通順暢。

國道1號汐止段1日上午因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入細縫，導致土地下方國道邊坡坍滑，國道1號汐止南下出口路面受損，路肩與外側車道封閉；4日上午6時內線一車道開放通行。

蘇貞昌上午視察國道汐止段坍塌路段受訪時表示，台灣地質相當敏感，最近又地震頻繁、暴雨不斷，在破碎的細縫容易因為大量雨水撐開邊坡，所幸相關單位密切注意、緊盯敏感地段，第一時間邊坡滑落後，立刻進行防護措施，沒有發生任何災害與傷亡。

蘇貞昌說，感謝國軍官兵、工程人員大家夜以繼日，從事發到今天不眠不休，不但已經搶通主路段，明天還可以進一步多通路段，並要把邊坡做到更好。他認為，全台只要是與山爭地的路段都有這種可能，要密切防範。

蘇貞昌表示，今天到現場一方面要給工作人員肯定、感謝、鼓勵，同時也要緊盯，希望工程繼續加油。民進黨立委蔡適應在立法院為了地方交通一再地講，政府也希望盡快趕工，請用路人多體諒，這不是一時半刻可以馬上修復，經過時不要停下來觀望，以利交通順暢。（編輯：林淑媛）1111106

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