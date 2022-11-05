中山高汐止段上午紫爆 建議改道路線看這裡

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國道1號汐止段邊坡2度滑落，五堵至汐止主線搶通一車道通行，新北市政府警察局交通警察大隊公布管制、分流改道措施。（圖取自facebook.com/ntpd.traffic）

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（中央社記者高華謙新北5日電）國道1號汐止段邊坡2度滑落，五堵至汐止主線搶通一車道通行。根據高公局路況顯示，今天上午南下車輛仍多，路段呈現紫爆，行車時速都在20公里以下；警方也公布建議改道路線。

交通部高速公路局昨天表示，南下出口集散道及匝道部分，持續趕辦浮石清理及穩定措施中；交通部長王國材說，力拚7日搶通外車道，讓五堵至汐止間主線全面通車，13日再拚汐止南向匝道通車及邊坡整治完成。

根據高速公路1968路況顯示，今天雖然是假日，但上午南下的車輛仍然很多，車流匯聚到五堵至汐止一線道路段後開始走走停停、大排長龍，行車時速都在20公里以下。

為因應週末車潮，新北市政府警察局交通警察大隊也公布管制、分流改道措施，東北角風景區福隆、貢寮，北上可由國3石碇交流道接106乙線前往或台62線；南下可改駛台62線接國道3號，或台2丙線經106乙線接國道3號石碇交流道，暫勿行駛暖暖地區。

宜蘭地區回台北可由台2線，並請小客車循台2轉台2丙接平溪後，轉106縣至石碇交流道。

至於瑞芳及八斗子地區，南下可由台62甲接台62，再接國3瑪東交流道。

北海岸風景區萬里、金山，南下可往台北或新店以南，建議行駛國道3號大武崙匝道；石門地區則改走台2經三芝、淡水往台北。

基隆市區南下往台北或新店以南，建議改由台62線接國道3號瑪東交流道，或由基隆大武崙國道3號起點前往。（編輯：郭諭儒）1111105