中山高汐止段主線7日上午6時開放 蘇貞昌盼再提早3小時

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（中央社記者陳俊華台北6日電）國道1號南向汐止交流道因邊坡坍方封閉，高公局原規畫明天上午6時主線兩線車道全部通車；行政院長蘇貞昌今天說，明天星期一是上班日，如果能更早一點開放更好，差3小時一定差很多。

蘇貞昌上午在交通部長王國材、民進黨立委蔡適應、賴品妤等人陪同下，視察國道汐止段坍塌路段。

高公局長趙興華簡報搶修進度時表示，5日早上6時已搶通主線內線車道，預估主線明天上午6時全線開放，汐止交流道南下集散道及出口匝道13日也將恢復通車。

蘇貞昌表示，很希望能再加快通車，他知道會給大家很大負擔，原本說要趕明天早上6時，看可不可以再早幾小時，因為6時已經有一些早班要上路，「如果能更早一點可以更好，差3小時一定差很多」，這一點特別拜託。

蘇貞昌指出，他不敢多占時間，此行主要是來表示肯定、感謝，工程專業要尊重交通部、工程會、高公局，兩個市政府一起協助，也感謝警政署的員警指揮交通，疏導平面、匝道。

蘇貞昌表示，他非常清楚工程的辛苦，也拜託、要求大家一定要提早幾小時，明天是星期一，一早上班很重要，「6點最好能再提早3小時，拜託、拜託、拜託」。（編輯：林淑媛）1111106