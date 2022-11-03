國1汐止崩塌封閉基隆大塞車 市長參選人提見解

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國道一號南向汐止交流道邊坡土石再次崩塌，相關單位3日持續派遣人員和機具到場搶修。（立法委員蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月3日

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）國道1號南向汐止交流道邊坡土石再次崩塌，五堵至汐止主線封閉，基隆市民今天一早塞在車陣苦不堪言，民進黨基隆市長參選人蔡適應協調台鐵加開班次等，另3名市長參選人也針對交通提出見解。

民主進步黨基隆市長參選人蔡適應表示，昨天晚間10時他還在與交通部長王國材通電話，要求搶修工程持續加速推動，同時聯繫基隆及新北市政府派遣警力疏導，並協調公路總局所轄的公路客運、國道客運班次變更路線，另緊急聯絡台鐵局長杜微協調加開台鐵班次，以利今天早上通勤。

蔡適應說，他也特別聯繫勞動部長許銘春，提到考量因通勤問題，造成勞工上班遲到，請勞動部針對勞工權益提出因應對策，讓雇主及勞工都能有依循。感謝勞動部今早立刻發布通告，勞工如有因此延遲到工，雇主仍不得視為曠工、遲到、強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或其他不利處分等。

此外，蔡適應表示，他也聯繫基隆港務分公司總經理高傳凱，協調基隆地區的貨櫃場及海關，將貨櫃車收貨的時間調整到離峰時間，尖峰時間就會減少貨櫃車班次進出，讓交通秩序可以更好。

中國國民黨基隆市長參選人謝國樑指出，這次國道邊坡坍方影響相當多基隆民眾通勤造成上班遲到，過去他在擔任立法委員期間，都有要求交通部高速公路局固定針對邊坡檢測。

謝國樑說，這次坍方會不會是因為缺乏定期檢測，對於邊坡防護沒有具體落實，甚至沒有人執行，以至於邊坡發生坍方，需要大家來檢視和瞭解相關責任歸屬。

時代力量基隆市長參選人陳薇仲表示，這次國道邊坡走山顯示目前既有的工程設計在未來可能無法因應越趨極端的氣候，除了現有的邊坡監測系統，應該全面檢討與盤點危險潛勢區域，並在極端氣象來臨時針對區域發出警報與監測。

陳薇仲說，關於道路封閉導致基隆大塞車問題，她認為除了調度加開台鐵班次替代國道客運外，各區至台鐵車站的公共接駁也應該同步強化，否則民眾還是很難利用軌道運輸替代國道運輸。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢指出，為解決基隆到台北通勤之苦，他已提出交通大補帖方案，包括「1280基隆通月票」等政見舒緩塞車痛苦，加強大眾運輸效率，才能最務實解決基隆交通與通勤的窘境。（編輯：張銘坤）1111103