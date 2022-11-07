國道一號汐止段提前全線通行 南向壅塞排除行車時速逾80公里

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（中央社記者王朝鈺新北7日電）國道1號南向汐止交流道邊坡坍方，原定凌晨5時全線開放，經交通部高速公路局趕工，提前於凌晨3時30分起2車道全線開放通行，上午7時許，這處路段一度呈現紫爆，時速15公里。

至上午8時許，國道1號五堵至汐止路段已恢復逾時速80公里。

國道1號南向汐止段上午8時許行車順暢。（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

高公局發布新聞稿表示，國1南向10公里汐止交流道南向出口集散道上方邊坡1日上午11時21分滑落，搶修時又於2日晚間6時50分再次滑落，北區養護工程分局全力動員各式機具戮力趕工，4日上午6時已完成南下主線內車道開放通行，今天凌晨再完成主線外車道搶通，並於3時30分起南下2車道全線開放通車。

高公局說，現正積極進行第2階段汐止南下出口集散道及匝道部分搶修，包含浮石清理、穩定措施及坍落土方清運處理。目前已動員挖土機、打樁機、鑽掘機、運輸車等各式機具計59部，已清運土方1萬6306立方公尺，打設H型鋼175支。

高公局表示，搶修集散道期間勢必影響交通，建議用路人提早改道行駛，基隆、八堵地區車輛前往國3，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入；汐止地區南向由國1汐止交流道或國3新台五路交流道駛入國3；國1南向往汐止、南港方向車輛，可提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。

內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊汐止分隊派員於施工後方警戒，維持交通順暢，配合高公局在現場機動調整管制，勤務指揮中心也已機動調派警力處理交通事故，警方呼籲前往汐止系統南向出口匝道用路人提早規劃改道。（編輯：李明宗）1111107

（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）