中山高汐止段坍方 高公局：階段性通車以安全優先

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（中央社記者陳至中台北4日電）國道1號汐止段邊坡滑落，今天上午6時開放南下主線一車道通行，車速緩慢。交通部高速公路局表示，整體搶修與通車以安全考量優先，持續進行相關檢測及評估作業。

國道1號南向汐止交流道邊坡土石2度坍方，五堵至汐止主線封閉，今天上午6時內線車道開放通行。國道路況顯示，此路段上午一度呈現「紫爆」，時速僅約7公里。

高公局稍晚發布新聞稿，強調整體搶修與通車作為涉及施工人員與用路人行車安全，皆以安全考量為優先。在階段性通車期間，仍將持續進行相關檢測及評估作業，據以研擬中長期改善方案。

高公局指出，第1次搶修方式，經與技師及顧問團隊討論後，採於坍滑下方坡趾施打H型鋼，防止再次坍滑後，再由上方坡面與及集散道清除土方。

然而，雨勢不斷造成含水量升高，在施作H型鋼過程，邊坡第2次坍滑。高公局表示，目前利用坍滑於坡趾土方及持續施作H型鋼止滑，將再採取貨櫃內裝土石方式於坡趾止滑並防止土石進入行車範圍，同時每日利用空拍機及專業技師監測掌握即時現況，將通盤審視邊坡狀態，持續滾動檢討。

高公局指出，上午6時已搶通南下線五堵至汐止交流道內線車道，並持續搶通出口集散道及匝道。未來將持續進行整體邊坡檢測及相關評估作業，據以研擬中長期改善方案。（編輯：管中維）1111104