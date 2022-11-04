國1汐止內線道搶通 上午路況紫爆時速僅7公里

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國道1號南向五堵至汐止4日上午6時開放內線車道通行，根據國道路況顯示，此路段上午8時許仍呈現紫爆時速約7公里。（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）國道1號南向汐止交流道邊坡土石2度坍方，五堵至汐止主線封閉，今天上午6時內線車道開放通行。根據國道路況顯示，此路段上午8時許仍呈現紫爆時速約7公里，建議用路人改道。

根據高速公路1968路況顯示，上午8時許，國道3號基金至瑪東系統南向路段也呈現紫爆，時速14公里；另外，國道3號瑪東系統至汐止系統南向路段則呈現紅色狀態，時速約24公里。

立法委員蔡適應上午6時到現場瞭解通車情形表示，非常感謝高速公路局的努力，本來要到今天中午過後才能通車，他們不眠不休在上午6時開放內線車道通車，雖然內線通車不代表工程結束，仍要繼續努力施工，希望能盡快完成，請工程人員注意安全，呼籲用路人行經工區降低車速，期盼能減緩基隆到大台北地區塞車情形。

高公局發布新聞稿表示，因施工路段僅開放一車道通行，通行容量有限，工區速限降為60公里，請用路人循序通過施工路段，籲請搶修期間多利用大眾運輸，另台鐵局至11日止（除週六、日外），每日持續加開基隆－樹林間2列區間車，請多加利用。

高公局指出，因搶修期間，勢必影響交通，建議用路人提早改道行駛，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。汐止地區南向由國1汐止交流道或國3新台五路交流道駛入國3。國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路台5甲。（編輯：方沛清）1111104

（高公局提供）

（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）