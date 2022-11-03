國1汐止邊坡坍方 林右昌：全線11日搶通開放

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）國道1號南向汐止交流道邊坡土石坍方，五堵至汐止主線封閉，基隆市長林右昌今天表示，經協調交通部，預計明天上午6時搶通一線道通行，全線將於11日完成搶通並開放。

林右昌晚間在臉書（Facebook）指出，自行開車的民眾從基隆、八堵地區欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入。基隆市中心區車輛，可改行中山區台2己由中和路、德安路交流道接國道3號。地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南，而國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。

至於搭乘國道客運通勤族，林右昌說，已協調業者以維持現有站位的改道動線行駛，為增加輸運效率，部分國道路線明天起調整改行台2己線基隆港西岸聯絡道至國道3號起點南下，此外，若主線開放通行，汐止集散道路仍維持管制，除1088、1550、1550B、9026及1880等路線仍需改道行駛，其餘路線均恢復原動線。

林右昌說，台鐵局也自今天起至11日（除週六、日外），每日持續加開基隆=樹林間2列900型區間車，下行1133次和上行1144次，沿途各站均有停靠。（編輯：張銘坤）1111103