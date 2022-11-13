氣象局發布濃霧特報 吳德榮：傍晚起大台北轉有雨

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮今天說，輕颱山貓距台遙遠，對台無影響。白天各地晴朗穩定，傍晚起東北風增強，大台北東側及東北部有局部短暫雨，16日前留意較大雨勢；預計16日下午天氣好轉。

氣象局上午發布濃霧特報，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至台南及金門、馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，基隆北海岸能見度亦較低，請注意。

根據中央氣象局網站，輕颱山貓位置約在北緯21.8度，東經165.7度（台北東方4520公里海面上），以每小時8公里速度，向北北西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今年第24號颱風山貓在威克島西北方附近，向北北西轉北北東前進，距台遠、無影響。今年西北太平洋颱風生成總數已近平均值，但強颱比率明顯偏低。

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吳德榮指出，清晨金馬及西半部有局部濃霧，各地無降雨；今天各地晴朗穩定，白天各地區最高氣溫仍在攝氏30至33度，日夜溫差大；金馬有「平流霧」，西半部有局部「輻射霧」、白天漸散，仍應注意；今天傍晚起受東北風影響，大台北東側及東北部轉有局部短暫雨。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天至16日大台北及東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；冷空氣不強，北台灣仍轉涼、白天高溫約在26度，中南部氣溫稍降；16日下午起至19日東北風減弱，天氣好轉、氣溫漸升。（編輯：方沛清）1111113