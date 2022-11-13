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基隆港濃霧上午管制90分鐘 4船進港受影響

2022/11/13 13:34（11/13 14:36 更新）
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基隆港受到濃霧影響，能見度不足220公尺，13日上午8時30分起管制船舶進出港，直到上午10時濃霧消散解除，期間共有4艘船舶進港受到影響，沒有出港船舶受影響。（基隆港務分公司提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月13日
基隆港受到濃霧影響，能見度不足220公尺，13日上午8時30分起管制船舶進出港，直到上午10時濃霧消散解除，期間共有4艘船舶進港受到影響，沒有出港船舶受影響。（基隆港務分公司提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月13日
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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆港受到濃霧影響，今天上午8時30分起管制船舶進出港，直到上午10時濃霧消散解除，期間共有4艘船舶進港受到影響。

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基隆港務分公司表示，基隆港上午因受到濃霧影響，經基隆港管制台管制員判定濃霧無法目視基隆港堤口紅、綠燈塔，能見度不足220公尺，已達暫停船舶進出港標準，於上午8時30分宣布暫時停止船舶申請進出港作業，並依規定進行港口管制。

基隆港務分公司指出，濃霧於上午10時消散，能見度已達解除標準，恢復船舶進出港申請作業，期間有4艘船舶進港受到影響，沒有出港船舶受影響。（編輯：方沛清）1111113

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