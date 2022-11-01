中山高汐止交流道邊坡滑落封閉 未波及車輛[影]

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北1日電）新北市消防局今天表示，上午11時15分據報，國1南下10.1公里處邊坡滑落、告示牌傾斜阻礙交通，幸無車輛被壓到；內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊表示，目前大型機具進場，國1五堵交流道到汐止交流道暫封閉，將引導車流從五堵交流道南出。

新北市府消防局透過簡訊表示，今天上午11時15分據報，國道1號南下10.1公里處發生邊坡滑落意外，造成告示牌阻礙交通；邊坡高約30公尺、長約100公尺，影響南下方向路肩及外側車道無法通車。

消防局指出，國道路肩與外側1線道封閉，僅剩國道內側1線道可通車；目前國1由基隆端南下無法下汐止交流道，也無法接國3，提醒用路人提早繞道。

國道公路警察局第一大隊透過簡訊表示，這起邊坡土石滑落案，因天候及路面濕滑，目前還是有危險性，所以封鎖線會拉得比較長，經過車輛容易打滑，目前內側1線道可通車，主線2車道、出口匝道1車道無法通行，駕駛注意安全。（編輯：陳仁華）1111101

高公局1日中午即時路況顯示汐止交流道附近路段車流塞到紫爆。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）