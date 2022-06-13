國1五堵至汐止拓寬可行性評估 國發會審議通過

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（中央社記者蘇思云台北13日電）國發會今天審議通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，總經費約新台幣17.26億元，預計118年底完工，有望改善五堵到汐止路段的交通瓶頸問題。

國發會今天舉行第99次委員會議，審議通過「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，全案將陳報行政院並建請同意。

國發會指出，依交通部說明，國道1號基隆汐止段交流道密集，各匝道與主線間交織與匯流交通量日益增加，導致尖峰時段經常性壅塞，地方政府建議拓寬。

另外國道1號大華系統交流道在100年7月31日通車後，已具分流作用，依目前交通量初步分析，國道1號大華系統交流道以北路段，南北雙向服務水準尚可，不過大華系統交流道以南五堵至汐止路段服務水準稍差，因此規劃辦理本案。

國發會副主委游建華今天在會後記者會上表示，計畫目標主要是改善國1五堵到汐止主線與交流道的交通績效、提高整體運轉效率，並解決匝道、集散道路及主線交織與分匯流的運作關聯影響。計畫範圍在國1五堵交流道到汐止系統交流道，全長約4.5公里。

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交通部高速公路局局長趙興華表示，工程內容包括平面拓寬、地磅站進出動線調整、南北向集散道路拓寬，以及汐止系統南入環道先匯併匝道等。國1五堵到汐止路段過去尖峰時段常壅塞，時速可能低於40公里，未來完工後，尖峰時段時速有望提升到60至80公里，其餘時段有機會恢復到正常的國道速度。

趙興華指出，提報計畫等政院通過後，後續還包括規劃設計、環評、取得用地、工程發包與施工等歷程，整體期程初步估計約7.25年，可能在118年底完工。總經費需求約17.26億元，由國道公路建設管理基金支應。（編輯：張均懋）1110613