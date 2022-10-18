國道2號增設中路交流道 高公局通過可行性報告

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市政府規劃「國道2號增設中路交流道」，交通部高速公路局今天審查通過可行性研究報告。市府表示，後續將配合台鐵中路車站整體開發區的區段徵收程序，取得聯絡道土地。

桃園市政府交通局發布新聞稿表示，配合台鐵中路車站周邊地區整體開發計畫區段徵收推動，市府在該區段徵收範圍內，規劃「國道2號增設中路交流道」，預定位置為國際路與國道2號交岔口處。

桃園交通局表示，「國道2號增設中路交流道」可增加國道進出市區的交通節點，以因應未來台鐵中路車站整開區引入的大量住宅人口，並舒緩國道2號南桃園交流道及大湳交流道的上下匝道塞車狀況。

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桃園交通局表示，市府在去年10月29日辦理地方說明會、獲得現場民眾支持，隨後完成中路交流道可行性研究報告，並向高公局提出申請，今天審查通過。

桃園交通局指出，後續將配合中路站整體開發區的區段徵收程序，取得聯絡道土地，以利高公局辦理交流道建設工程；桃市府預計將負擔用地及拆遷補償費約新台幣3.59億元，工程費約12.5億元則由交通部全額負擔。（編輯：方沛清）1111018