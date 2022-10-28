投票日國道估上午10時湧車潮 易壅塞路段出爐

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（中央社記者余曉涵台北28日電）交通部高速公路局預估11月26日投票日將出現投票及旅遊車潮，易壅塞路段包含國1南向新竹、國3南向桃園與台中及國5南向路段等，上午10時就會出現車潮，下午4時後才會紓解。

111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票日為11月26日，高公局今天在例行記者會呼籲投票日欲行駛國道前往投票的民眾，務必提早出發前往投票地，做好車況檢查並妥善規劃行程，避免因突發狀況受阻而延誤投票。

高公局指出，投票日交通需求以投票及旅遊的南向旅次為主，預估交通量為105百萬車公里，較一般週六略高。

高公局說，預測易壅塞路段為國1南向新竹、彰化與北向台北路段及國3南向桃園與台中路段，壅塞時段為上午10時到下午2時；國5南向路段壅塞時段為上午10時至下午4時。

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高公局表示，當天除比照例假日以機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導，並於投票前一日中午12時至投票當日凌晨0時暫停施工，並成立交通疏導應變小組，同時加派人員輪值，以因應緊急狀況。

高公局呼籲，用路人如欲前往投票或出遊，建議儘量搭乘公共運輸前往；自行開車用路人，請儘量提早出門，行前先檢查車輛狀況並養足精神，及利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線避開壅塞路段。（編輯：管中維）1111028