國道1汐止交流道邊坡滑落 新北市籲增設自動監測

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國1南下汐止交流道1日發生邊坡土石崩落，進行邊坡搶修工程，汐止南出匝道將持續封閉，汐止區交通尖峰也將面臨改道車流衝擊，新北市長侯友宜（右）2日前往汐止區視察交通，希望高公局能在4日下班前完成搶修，恢復通行。（新北市府交通局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月2日

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）交通部高速公路局封閉國1南下汐止交流道搶修邊坡坍方，新北市政府今天表示，建議高公局應增設自動監測系統，即時防範、預警，降低災害發生的損害。

新北市政府交通局指出，國1南下汐止交流道1日上午發生邊坡土石崩落，大型門桿嚴重傾斜；經交通部高速公路局緊急搶修，國1五堵至汐止段主線車道雖已搶通，但後續邊坡搶修工程尚需約1週，汐止南出匝道將持續封閉。

交通局表示，汐止區交通尖峰將面臨改道車流衝擊，交通戰情室啟動汐止壅塞預警，新北市長侯友宜今天上午親自前往汐止區視察交通，希望高公局能在4日下班前完成搶修，恢復通行。

交通局指出，今天上午除國1南下汐止路段主幹道車多壅塞，汐止區平面道路交通路況與預估一致，交通狀況穩定。搶修期間針對汐止區交通疏導，除警力總動員，交通戰情室也嚴密監控、機動調整，以維持地區道路交通順暢。

侯友宜上午在市政會議表示，視察後發現地區平面道路交通狀況穩定，新北市交通局也會與交通部高公局、基隆市府密切配合，防止汐止交通夢魘。

侯友宜建議高公局，應針對發生邊坡滑落關鍵路段，立即增設自動監測系統，即時防範、預警，降低災害損害。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市昨天已提前發布汐止地區上午尖峰交通壅塞預警，警力也疏導交通，提醒基隆、汐止區民眾盡量搭乘台鐵等大眾運輸，提早出門避免陷入壅塞。（編輯：戴光育）1111102