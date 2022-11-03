中山高汐止交流道邊坡坍方影響 南下八堵到大華系統塞到紫爆

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根據即時路況顯示，3日一早，國道1號南下八堵到大華系統壅塞。（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北3日電）國道1號南下汐止交流道邊坡日前再度坍方，高公局封閉汐止南出匝道及南下五堵至汐止主線。根據即時路況顯示，今天一早，南下八堵到大華系統壅塞。

1日上午約11時21分，國道1號南下約10k+100處邊坡，因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入裂導致土地下方國道邊坡坍滑，國道1號汐止南下出口路面受損，路肩與外側車道封閉，封閉路段為國1五堵入口跟五堵至汐止主線7到10K。

即時路況顯示，今天上午8時左右上班時間，國1八堵到大華系統壅塞，時速不到20公里，大華系統到五堵也車多不好走，時速在40公里以下。

因道路持續封閉，高公局建議用路人提早改道行駛，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

地區車輛可多利用地方道路（台5甲等）往汐止、新台五交流道再進入國道；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。（編輯：方沛清）1111103

（中央社製圖）

（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

國1南下汐止路段2日晚間再坍方，範圍擴大。（高公局提供）

國道1號南下汐止交流道邊坡再度坍方。（圖取自facebook.com/HighwayPoliceBureau）

（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）