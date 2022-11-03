中山高汐止段坍方 4日上午6時前先搶通內側車道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國道1號南下汐止交流道邊坡坍方，相關單位出動機具在現場搶修，交通部長王國材3日表示，希望4日上午6時內側車道先通車，而外側車道將做為施工便道及緩衝區，整個開通預估要10天。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵、王朝鈺台北3日電）國道1號邊坡滑落，交通部長王國材今天表示，希望明天上午6時內側車道可以先行通車，而外側車道將做為施工便道及緩衝區，整個開通預估要10天。

1日上午約11時21分，國道1號南下約10k+100處邊坡，因先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入裂導致土地下方國道邊坡坍滑，國道1號汐止南下出口路面受損，路肩與外側車道封閉，封閉路段為國1五堵入口跟五堵至汐止主線7到10K。

王國材今天赴現場視察接受媒體聯訪表示，經過2次坍方，總共有4萬立方土方堆疊在匝道及主線上，目前希望明天上午6時前可以搶通內側車道，供民眾通行使用。

王國材說，外側車道將做為施工便道及邊坡緩衝區，避免有第3次的崩塌，整體包含匝道開通要10天的時間。

王國材指出，這次邊坡滑落屬於順向坡，頁岩都已經顯露出來，且是從邊坡上緣滑落，但由於目前偵測器都是放在邊坡下緣，因此未來將提高偵測的廣度與密度，連上緣都要有偵測。

陪同王國材視察的民主進步黨籍立法委員蔡適應說，上午許多國道客運班次繞道，確實花較久時間，他昨天拜託台鐵加開班次疏運，呼籲民眾可轉搭台鐵，較不延誤行程。

他說，與交通部共同處理幾項措施，也已聯繫台灣港務股份有限公司基隆港務分公司，請港務公司協助延後貨櫃車報關時間，港務公司也會協調海關協助，讓貨櫃車在交通尖峰時段盡量不要開出，將道路提供給上班、上課車輛行駛。（編輯：管中維）1111103

國道1號南下汐止交流道邊坡坍方，交通部長王國材（右2起）、民主進步黨籍立法委員蔡適應、賴品妤3日前往會勘。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月3日

（中央社製圖）