蘇貞昌關切國1汐止邊坡坍方 指示注意安全儘早搶通

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（中央社記者賴于榛台北3日電）國道1號南下汐止交流道邊坡坍方，行政院長蘇貞昌今天感謝交通部、內政部等安排搶修與交通管制，也提醒現場施作人員注意安全，儘早搶通，讓交通順暢。

國道1號南下約10k+100處邊坡1日因先前地震導致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入，導致土地下方國道邊坡坍滑，已經封閉路肩與外側車道，但昨天晚間坍滑範圍再擴大。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中關切國1汐止邊坡坍方，感謝交通部長王國材第一時間進行坍方排除、持續搶修，也感謝內政部警政署協助在匝道指揮交通、完善安排替代道路等等。

蘇貞昌也請相關部會轉達他對現場施作人員的感謝，並提醒連夜搶修也要注意安全，儘早讓交通順暢。

蘇貞昌說，台灣因為土質疏鬆、地震，遇上連日大雨難免受影響，交通部對台鐵、高鐵沿線的邊坡安全、防護要特別注意，確保行車安全。（編輯：郭無患）1111103