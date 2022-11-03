汐止車流塞爆 新北調整號誌秒數、動員200警疏導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北3日電）國道1號南下汐止交流道邊坡再度坍方，汐止南出匝道及南下五堵至汐止主線封閉，造成汐止今天上午大塞車，居民苦不堪言，新北部署200名員警疏導交通，並機動調整號誌秒數。

國道1號南下汐止交流道邊坡再度坍方，交通部高速公路局封閉汐止南出匝道及南下五堵至汐止主線，汐止市區往高速公路方向及國道部分路段今天上午大塞車，社群網站臉書Facebook社團「汐止集團」網友紛紛留言回報路況，「這車潮是過年返鄉吧」「今天6點半就出門了，不然根本走不出去」「汐止大型停車場開幕，今日湧入大批人潮朝聖」「真的是交通最黑暗的一天」「中山高南下從五堵交流道之後都封了，基隆金山萬里要去台北上班的車若無改道都只能從五堵下。這恐怖畫面想像一下吧」。也有網友在臉書社團「汐止聯盟」分享新台五路二段塞車照片。

新北市政府交通局交通管制工程科科長林昭賢告訴中央社記者，由於國道1號五堵到汐止主線封閉，所有車流都會移轉到國道3號、台62線與市區道路。

林昭賢說，上午6時20分起，汐止市區往高速公路與貨櫃車聯絡道方向車潮就出現車潮，主要壅塞路段包括禮門街、大同路二段、新台五路與秀峰路以東往高速公路方向，車流比平常提早40分鐘湧現；汐止市區往北市方向康寧街、大同路及新台五路雖然車多，但車流尚屬順暢。

有網友在臉書社團「汐止聯盟」分享3日上午7時25分時新台五路二段的塞車情況。（圖取自汐止聯盟臉書社團facebook.com）

國道1號南下汐止交流道邊坡再度坍方，汐止南出匝道及南下五堵至汐止主線封閉，造成汐止3日上午大塞車。圖為汐止禮門街往高速公路方向車潮。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月3日

林昭賢表示，新北今天動員200名員警進行交通疏導，交通局也開設交通監控中心與交通戰情室，針對主要幹道如康寧街、大同路與新台五路進行車流監控並調整號誌秒數，例如在大同路與新台五路交會處，會看哪一條路車比較多，綠燈秒數就長一點。

林昭賢說，也有在汐止設號誌維修小組，視情況緊急處理號誌異常狀況，新北市也與交通部高速公路局與基隆市政府等合作，發布改道訊息，希望民眾提早改道。

新北市政府汐止分局提前應變規劃，部署近百名警力、民力全力疏導；另於大同路3段入轄處至貨櫃車聯絡道之間各路口增派警、民力，加強疏導上班車流。並由值班人員透過即時影像監控車流，一發現狀況立即通報勤務指揮中心，機動調派人力前往疏處以維持交通順暢。

汐止警分局交通組組長呂宗霖表示，基隆地區往台北方向車輛，可改道台62線及台62甲線，於瑪東系統交流道轉國3行駛；汐止以北通勤民眾，可利用國道3號往南行駛；汐止地區車輛則可多利用大同路3段貨運車聯絡道上國道1號轉國道3號、國道5號，或地方道路往新台五路交流道上國3往南。（編輯：方沛清）1111103