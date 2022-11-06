EMU3000特仕車抵花蓮 預計投入112年春節疏運營運

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台鐵局EMU3000新城際列車的首編特仕車6日抵達花蓮港，預計11月7日卸船完畢，若相關測試順利，預計可在民國112年春節疏運投入營運。（交通部台灣鐵路管理局提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年11月6日

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）台鐵局EMU3000新城際列車的首編特仕車今天運抵花蓮港，預計11月7日卸船完畢，將立即迴送至花蓮機務段開始整備與測試，若相關測試順利，預計可在明年春節疏運投入營運。

交通部台灣鐵路管理局今天發布新聞稿說明，特仕車與一般列車在外觀上最顯著不同，是特仕車車身邊條並非先前所見的紅色邊條或綠色邊條，而是由紅、藍、綠、黃4色混搭邊條，以呈現日籍設計師眼中的台灣特色－即熱情（紅色）、知性（藍色）、靜謐（綠色）與豐饒（黃色）。

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台鐵局表示，首編特仕車在花蓮港卸船完畢後，將立即迴送至花蓮機務段開始整備與測試，若相關測試順利，預計可在明年春節疏運投入營運，開行花東線及本線團體旅遊列車，並提供申請包租專車。

台鐵局指出，特仕車在車廂內部做了設計調整，將第六車商務車廂調整為全車標準座椅配置，並新增典雅的吧台（bar counter），全車採用目前商務車座椅配色與車內裝潢，讓所有旅客一上車即可感受到特仕車與標準列車不同的美感，更顯別致，增添旅途中悠閒體驗與舒適性。（編輯：陳仁華）1111106