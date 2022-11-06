鳳山商工近40年活動中心大改造 功能安全性升級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北6日電）教育部國教署近5年已累計投入經費逾17億元，補助超過800個案件，其中，國立鳳山商工透過補助，將興建38年的活動中心全新改造，地板修繕及節能燈具更新等，功能、安全性升級。

教育部國教署今天發布新聞稿表示，自103年度起推動「改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫」，改善學校老舊危險電力系統、消防安全、廁所整修、排水系統、校舍防水隔熱、地坪凹凸不平或破損等設施設備。

國教署以國立鳳山商工為例說明，學校學生活動中心，為可容納近2千人的大型場館，因已使用超過30多年，常發生屋頂嚴重漏水、座位區燈具耗能且亮度不足、廁所故障率高、座椅區地板污染及壞損、牆面油漆脫漆嚴重等問題，造成師生及社區居民使用上的安全疑慮與不便。

國教署表示，鳳山商工透過相關補助計畫，全新改造活動中心，保留原有建築特色，由外而內進行屋頂防焰浪板更換、牆面油漆、地板修繕以及節能燈具更新等工程，兼具使用功能與美感設計元素，讓原有老舊學生活動中心再現風華。

國教署說，整修後大幅提升鳳山商工大型活動、典禮、表演場館空間品質、使用功能與安全性，再度成為高雄市社區及公、私立機關單位辦理文藝展演、大型會議以及運動球賽等活動最佳的場地選擇，讓活動中心更具多元運用的使用效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鳳山商工學生活動中心73年興建完成，內部包含舞台區、座位區、觀眾席、舞蹈教室、地下室，及男、女廁、無障礙廁所及貴賓室廁所各一間。除提供學校重大集會、畢業典禮、演講、舞蹈展演等大型活動使用，也是高雄市社區居民及公、私立機關單位辦理大型活動、比賽借用的重要場地。

國教署表示，校園空間多元運用改善提供單一場地的多重運用，除可以因應學校在空間運用上的彈性，更透過強化場地使用安全，將可提供學生優質表演、學習與多元活動的場地，更落實環境美感與安全教育於校園環境中，仍將持續爭取編列相關經費，協助更多學校改善老舊環境。（編輯：卞金峰）1111106