鐵道迷看過來 4輪藍皮柴油客車112年修復展出

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）台鐵局與國家鐵道博物館籌備處合作，優先規劃將具有歷史意義的4輛藍皮柴油客車進行保存典藏，啟動合作修復與展示教育計畫，首輛DR2303號已修復，其餘3輛112年完成作業。

交通部台灣鐵路管理局今天透過新聞稿說明，與文化部「台北機廠活化轉型鐵道博物館園區」合作備忘錄架構下，與國家鐵道博物館籌備處共同建置國家鐵道博物館軟硬體與鐵道文化資產保存，雙方共同組成「文物車輛維修專案小組」。

台鐵局表示，107年雙方簽署4輛具有歷史意義的柴油客車修復合作協議，經歷3年詳實調查研究、訪談諮詢以及規劃協調，去年6月正式啟動修復作業，今年10月先完成首輛DR2303號柴油客車修復，將於112年完成其餘DR2102、DR2203、DR2404等3輛車修復作業。

這項4輛柴油客車方案修復作業，其中DR2102及DR2404號產權屬台鐵局，另外2輛屬國家鐵道博物館籌備處所有。台鐵局說，這是鐵道發展史中劃時代且深具文化、歷史意義珍貴車輛。

碩果僅存的藍皮柴油客車是鐵道迷口中的「藍寶寶」，台鐵局機務處說，在4輛全數完成修復後，將於國家鐵道博物館開館後進行車輛動態展示，提供參觀遊客搭乘，體驗鐵道樂趣並達推廣鐵道文化目的。

這項計劃是107年文化部委託台師大地理系教授洪致文辦理，「台北機廠珍貴車輛展示資源研究調查」建議，曾於台北機廠及過去的唐榮鐵工廠公司數次改造DR2100至2400型柴油客車。（編輯：陳清芳）1111107

台鐵局與國家鐵道博物館籌備處合作，雙方民國107年簽署4輛具有歷史意義的柴油客車修復合作協議，經歷3年詳實調查研究、訪談諮詢以及規劃協調，110年6月已啟動修復作業。（台鐵局提供） 中央社記者陳婕翎傳真 111年11月7日