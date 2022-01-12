藍皮解憂號搭乘將破2萬人次 幸運兒享免費1年

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台鐵觀光列車藍皮解憂號深受旅客喜愛，雄獅旅遊12日表示，藍皮解憂號將迎來2萬報名人次大關，第2萬名搭乘的幸運兒，一年內可享不限次數免費搭乘。（雄獅旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 111年1月12日

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（中央社記者余曉涵台北12日電）台鐵觀光列車藍皮解憂號深受旅客喜愛，雄獅旅遊今天表示，藍皮解憂號將迎來2萬報名人次大關，因此第2萬名搭乘的幸運兒，1年內可享不限次數免費搭乘體驗。

台鐵觀光列車藍皮解憂號去年10月啟航以來，深受旅客喜愛，根據負責經營的雄獅旅遊統計，藍皮解憂號上路2個多月的搭乘人次將迎來破2萬報名人次大關， 正尋找第2萬名搭乘的幸運兒，1年內可享不限次數免費搭乘體驗。

雄獅旅遊發布新聞稿表示，今年春節假期1月29日至2月6日長達9天，已有不少旅客準備攜家帶眷搭藍皮解憂號來趟走春之旅，除夕、大年初一、初三都已經銷售超過9成，因應熱賣在過年期間也將會加掛車廂。

藍皮解憂號行駛在屏東枋寮跟台東之間的南迴路線，沿途景色優美，使人心曠神怡。（編輯：陳仁華）1110112