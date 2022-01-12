更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國稱台灣石斑檢出禁藥 漁業署屏東縣送驗皆合格
首頁 / 生活

藍皮解憂號搭乘將破2萬人次 幸運兒享免費1年

2022/1/12 10:59（1/12 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵觀光列車藍皮解憂號深受旅客喜愛，雄獅旅遊12日表示，藍皮解憂號將迎來2萬報名人次大關，第2萬名搭乘的幸運兒，一年內可享不限次數免費搭乘。（雄獅旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 111年1月12日
台鐵觀光列車藍皮解憂號深受旅客喜愛，雄獅旅遊12日表示，藍皮解憂號將迎來2萬報名人次大關，第2萬名搭乘的幸運兒，一年內可享不限次數免費搭乘。（雄獅旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 111年1月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北12日電）台鐵觀光列車藍皮解憂號深受旅客喜愛，雄獅旅遊今天表示，藍皮解憂號將迎來2萬報名人次大關，因此第2萬名搭乘的幸運兒，1年內可享不限次數免費搭乘體驗。

台鐵觀光列車藍皮解憂號去年10月啟航以來，深受旅客喜愛，根據負責經營的雄獅旅遊統計，藍皮解憂號上路2個多月的搭乘人次將迎來破2萬報名人次大關， 正尋找第2萬名搭乘的幸運兒，1年內可享不限次數免費搭乘體驗。

雄獅旅遊發布新聞稿表示，今年春節假期1月29日至2月6日長達9天，已有不少旅客準備攜家帶眷搭藍皮解憂號來趟走春之旅，除夕、大年初一、初三都已經銷售超過9成，因應熱賣在過年期間也將會加掛車廂。

藍皮解憂號行駛在屏東枋寮跟台東之間的南迴路線，沿途景色優美，使人心曠神怡。（編輯：陳仁華）1110112

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族