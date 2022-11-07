彰化溪湖媽厝國小獲贈貨櫃小書屋 帶入葡萄溫室概念

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（中央社記者吳哲豪彰化7日電）逢甲建築協會等單位捐贈3座紫葡貨櫃小書屋給彰化溪湖鎮媽厝國小；縣長王惠美致詞時說，紫葡貨櫃小書屋將葡萄溫室概念帶入，相信小朋友會喜歡來此閱讀，為地方栽培人才。

彰化縣溪湖鎮媽厝國小向中華民國逢甲建築協會申請「紫葡貨櫃小書屋偏鄉播種計劃」，獲逢甲建築協會、富宇慈善基金會捐贈貨櫃小書屋，今天上午舉行捐贈典禮，出席貴賓除王惠美外，還有逢甲大學副校長黎淑婷、富宇慈善基金會秘書長周燕槿等人。

彰化縣政府發布新聞稿指出，逢甲大學媒合富宇慈善基金會認捐興建小書屋主體所需經費約新台幣326萬元，縣府也協助學校爭取教育部補助50萬元，縣府自己補助書屋內裝修設備經費100萬元，媽厝國小家長會等單位也贊助購置3座貨櫃經費35萬元。

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王惠美致詞時說，媽厝國小校長曾俊堯的女兒在逢甲大學建築系就讀，父女聊天時提到逢甲大學幫政府推動閒置空間再利用，因此向學校提案獲支持，成立紫葡貨櫃小書屋；而紫葡貨櫃小書屋在設計上將葡萄溫室概念帶入，未來相信小朋友會喜歡來此閱讀，為地方栽培更多人才。

黎淑婷表示，這是學校第16座小書屋，未來希望能完成100座偏鄉書屋，教育是為了遇見更好的自己，相信小書屋完工後，提供更好的學習場域，讓孩子能夠自信走向國際。（編輯：陳仁華）1111107