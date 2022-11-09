航海人員測驗通知書開放下載 確診者禁試

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）交通部航港局111年第4次航海人員測驗，將於19日、20日舉行，航港局今天開放下載測驗通知書及健康關懷表，航港局表示，確診者不得參加測驗，自主健康管理者應至備用試場應試。

航港局今天發布新聞稿，111年第4次航海人員測驗，19日、20日分別於新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學舉行，航港局網站航海人員測驗專區今天起開放考生下載測驗通知書及健康關懷表。

航港局表示，為降低感染風險，考生如為確診者不得參加這次測驗；如為自主健康管理者，應至備用試場應試，備用試場皆使用隔板及配合梅花座並加大座位間距；這次測驗原則禁止考生親友陪考，如確有特殊需求，得事先向航港局提出申請。

另外，考生如因傳染病防治法規定的居家隔離或居家檢疫措施，無法應試者，可檢具證明文件，於測驗後10天內向航港局申請退費。

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航港局指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖趨緩，考生於測驗期間仍應確實遵守防疫事項，包括應全程配戴口罩、嚴禁試場內非必要交談及移動、勤洗手消毒、口罩髒污或潮濕時應立即更換。

航港局提醒，測驗當日考生進入試區時，應配戴口罩及本人身分證件，以利試務人員辨別身分；如有「自主健康管理」或身體不適等情況，須據實告知工作人員，以判斷是否安排於備用試場應試。（編輯：陳仁華）1111109