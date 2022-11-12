台灣旅遊業者勘查景點 北極熊一家3口現蹤[影]

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有台灣旅遊業者日前在勘查北極景點路線時，意外看見北極熊一家三口現蹤，立即拍下獨家珍貴畫面，也公開與民眾分享。（業者提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年11月12日

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台灣國門已開放，旅遊業者也紛紛推出各式行程，國內一家業者之前在勘查北極景點路線時，驚見北極熊一家三口現蹤，今天也分享團隊在北極拍攝到獨家的珍貴畫面。

晴天旅遊今天發布新聞稿，並分享由晴天旅遊董事長陳依福拍攝到北極熊的故事。

陳依福親自率隊於今年7月及8月前往北極實地勘查景點，在北極冰洋中，拍攝到4段北極熊的畫面。最難得的是，看到北極熊媽媽帶著2隻小北極熊在北極浮冰中覓食、游泳，2隻小北極熊亦步亦趨，北極熊媽媽身上還有獵食後殘留的血跡。

陳依福說，拍攝到北極熊的畫面很難得，勘查團隊至少航行了1個星期，才拍到清楚畫面，也很少看到小北極熊。由現場來看，小北極熊還未離開媽媽，表示它們年紀應該還不到2歲，需要保護。北極熊發育極快，下次再看到它們，應該已經是成年熊了。

陳依福也捕捉到成年北極熊獵食海豹畫面，在冰面上大快朵頤；還有北極夏季永晝的情況下，冰層上北極熊回眸被拍得清清楚楚。

晴天旅遊說，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27屆締約方大會（COP27）峰會目前正在埃及召開，世界氣象組織就發布警告海平面上升、北極海冰消融迅速，未來很有可能再也看不到北極熊媽媽帶著小熊從冬眠中醒來的景象。

晴天旅遊也公開分享陳依福率團隊在北極，拍攝到北極熊的第一手畫面。

晴天旅遊說，這次團隊乘坐的是全新的PC2法國破冰探險郵輪夏古號，航行地點經過挪威斯瓦巴群島（Svalbard）並且抵達正北極，航程難能可貴；除分享北極畫面，也希望大家一起關心北極及氣候暖化的問題。（編輯：陳政偉）1111112