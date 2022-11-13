東北季風影響 北台灣濕涼至15日

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（中央社記者張雄風台北13日電）中央氣象局表示，今天午後起至15日受東北季風影響，桃園以北、東半部易有局部短暫雨，宜蘭可能有局部大雨發生；今晚至15日清晨北部、東半部低溫約攝氏20至22度，北台灣白天高溫僅23度。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，下午開始至15日受東北季風影響，降雨以桃園以北、東半部、恆春半島為主，其中東半部、恆春半島雨勢較大，宜蘭可能有局部大雨發生。

趙竑說，16日東北季風減弱，大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生；桃園以南天氣還算不錯，但中南部會有零星飄雨。

趙竑提到，17日至19日天氣穩定，各地可以看到陽光，但大台北山區、東半部會有零星飄雨；預估20日會有另一波冷空氣南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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溫度部分，趙竑表示，今晚開始溫度下降，明天、15日清晨低溫約20至22度，北台灣白天高溫約23度，花東約25度，中南部高溫仍有近30度；預估16日東北季風減弱，氣溫會逐日緩升，到20日又再下滑，但降溫的幅度需再觀察。

趙竑提醒，明天清晨中南部仍有局部能見度不佳的情況，除了起霧，也有部分擴散不佳、導致空氣品質不良；另外，因東北季風南下，台南以北沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風。（編輯：唐聲揚）1111113