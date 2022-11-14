救助美濃小番茄瘋欉 農委會：與氣候異常有關

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（中央社記者張雄風台北14日電）行政院農業委員會今天表示，針對高雄美濃小番茄「瘋欉」現象，經專家會議認定，是8、9月高溫和雨量少導致，與氣候異常有關，因此依相關辦法列為農業天然災害現金救助區。

高雄市美濃區小番茄今年出現嚴重「瘋欉」疾病現象，農委會列為農業天然災害現金救助區。但外界質疑，病蟲害防治失敗、植物疫病並未列為農業天然災害救助辦法中的項目。

農委會主委陳吉仲今天出席「第二屆農業生態系服務研討會」，會後接受媒體聯訪時說明，上週由副主委陳駿季召開專家會議認定，是因為8、9月高溫和雨量減少，氣候條件改變造成；現在許多氣候異常，造成更多農作物的疾病，這部分認定完後就依相關規定辦理。

農業天然災害救助辦法第4條指出，天然災害指因颱風、焚風、龍捲風、豪雨、霪雨、冰雹、寒流、旱災或地震所造成的災害；前項以外之天然災害發生且有救助必要時，得由中央主管機關專案認定。

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根據農委會農業知識入口網，「瘋欉」主要病徵出現在葉片上，一般為嵌紋病徵，葉片呈現黃綠不均的現象，偶有壞疽條斑或水浸斑，葉片受害後，表面呈凹凸不平、皺縮或畸型，新葉顏色變淡黃，葉片縮小或變細如細繩狀，植株矮小，受害嚴重者生長停頓，甚至於枯死。

番茄黃化捲葉病毒可經由嫁接或銀葉粉蝨傳播，但不經由機械傳播。番茄斑點萎凋病毒寄主範圍極廣，除由薊馬類害蟲的永續性傳播外，種子種皮也可帶病毒，很難根除。（編輯：管中維）1111114