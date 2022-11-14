流感重症死亡增1例 公費流感疫苗剩2成可打

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）衛福部疾管署今天公布，新增2名流感併發重症確定病例，其中1名個案發病4天死亡；今年公費流感疫苗接種比去年踴躍，僅剩下約2成，再扣掉校園造冊接種學生，剩餘量恐更少。

10月14日國內出現本季首例流感重症死亡，個案未接種本季流感疫苗，疾管署副署長莊人祥告訴中央社記者，今天新增的死亡病例為70多歲男性，有慢性肺阻塞、高血壓、心臟病等慢性病，也未接種過本季流感疫苗。

莊人祥說，這名個案11月5日發病，當天就入住加護病房，持續呼吸急促、呼吸困難及咳嗽，7日流感快篩，結果為A型流感陽性，給予流感抗病毒藥劑等治療，但仍不幸於11月9日不治，經病毒定序結果為A型H3N2。

另外，國內還新增了1名未滿5歲幼童流感重症個案，莊人祥說，這名重症男童沒有潛在病史，沒有接種過本季流感疫苗，10月31日發病，11月2日症狀惡化安排入住加護病房，給予流感抗病毒藥劑，所幸症狀好轉，已於11月8日出院。

疾管署統計，本流感季已累計3例流感併發重症確定病例，均感染A型H3N2，且均未接種本流感季疫苗。

雖近1週門急診類流感就診人次略降，但仍高於2020年及2021年同期，流感病毒檢出以A型H3N2為主，莊人祥再次提醒，65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群儘快接種，並建議民眾接種前請先洽詢。

莊人祥說，截至11月13日，629萬劑公費流感疫苗已使用超過514萬劑，整體使用率已超過8成，部分需保留供應給校園已造冊學生，剩餘量將少於2成可供其他公費對象接種。

今年公費流感疫苗接種情況比去年更踴躍，特別是65歲以上長者接種率47.1％，已較去年同期高出15個百分點，學齡前嬰幼兒接種率46.2％，較去年同期高出0.5個百分點。（編輯：陳清芳）1111114