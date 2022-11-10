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李秉穎：接種流感疫苗還可預防心臟相關疾病

2022/11/10 10:08（11/10 10:25 更新）
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台大醫師李秉穎10日指出，接種流感疫苗可減少中風、心肌梗塞發生率。圖為流感疫苗接種。（中央社檔案照片）
台大醫師李秉穎10日指出，接種流感疫苗可減少中風、心肌梗塞發生率。圖為流感疫苗接種。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）台大醫師李秉穎今天指出，接種流感疫苗可減少中風、心肌梗塞發生率，因為流感、帶狀皰疹等都是動脈硬化的促進因素，建議風險組群要接種，預防呼吸道疾病，預防併發症。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，近幾年研究發現，接種流感疫苗可預防心臟相關疾病。

他指出，傳統觀念認為流感會引起肺炎、重症及死亡，尤其老人家、小孩有高風險，近年研究更發現，流感也與動脈硬化有關，因全身發炎反應會造成血管缺損，進而物質沉澱累積，腦中風、心肌梗塞機率也跟著增加。

李秉穎提到，曾有國內研究比對分析健保資料庫大數據，發現接種流感疫苗次數越多的人，中風、心肌梗塞的發生率越低。

俗稱皮蛇的帶狀皰疹，李秉穎指出，同樣是全身的發炎反應，雖不致命，但併發症疹後神經痛，「是痛到讓人想自殺的那種痛」，建議50歲以上民眾、18歲以上免疫缺陷者自費施打帶狀皰疹疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，10月起進入秋冬流感季。李秉穎說，COVID-19、流感等病毒會破壞黏膜，讓肺炎鏈球菌有機可乘，引起肺炎、腦膜炎、敗血等重症，防範方法就是流感、肺炎鏈球菌疫苗都要施打。

另外，高端疫苗保護效益報告近期出爐，李秉穎表示，疫苗抗體反應可能有高低差別，也就是預防感染的比例不同，報告中主要針對住院、重症的保護力，這取決於T細胞反應有關，各廠牌疫苗效果差不多，預防重症、死亡就是施打疫苗最重要目的。

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李秉穎指出，接下來就看高端在世界衛生組織（WHO）的團結試驗，或經由其他國家在WHO得到認證，讓高端有機會輸出到其他國家，還有很多國家疫苗接種率很低。

至於口罩令有望在11月鬆綁是否代表COVID-19疫情告一段落，李秉穎表示，疫情若要完全結束，須等到COVID-19引起的重症發生率低於流感，「現在還沒」，嚴重性比流感高的時候，仍要小心。（編輯：戴光育）1111110

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