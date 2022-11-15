交通部招商大會12/7登場 商機逾1800億歷年最高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部12月7日將於台北福華大飯店舉行111年度「交通商機大平台，再創建設新巔峰」招商大會，預估釋出商機新台幣1819億元，創歷年投資商機巔峰。

交通部今天發布新聞稿表示，民間投資案類別包括軌道周邊土地開發、港區土地招商、觀光遊憩設施和國道服務區經營管理等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通部說，招商大會除做為招商媒合平台，也將透過大會行銷，將交通部所屬機關12月起到民國112年底前可供業界投資商案釋出給有意願投資的國內、外業者。

招商大會將推出68件各領域招商案，提供不同業者評估，也將詳盡簡報及影片說明4件民間參與亮點商案，分別為軌道類桃園火車站區土地開發案、高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案，港埠類台中港埠產業發展專業區（I）興建營運投資案及台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案，總投資金額約257億元。（編輯：李明宗）1111115