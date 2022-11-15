眼睛搔癢灼熱 竟是蠕形蟎蟲寄生引發

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中山醫學大學附設醫院15日舉辦記者會，眼科醫師羅愷馨（右）在會中說明，有患者因眼瞼紅腫、眼睛不時搔癢灼熱等症狀就醫，經檢查後發現，發現患者病灶處有不少人體蠕形蟎蟲寄生。（醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）中山醫學大學附設醫院今天表示，有患者因眼瞼紅腫、眼睛不時搔癢灼熱等症狀就醫，檢查發現患者病灶處有不少人體蠕形蟎蟲寄生，經治療後，症狀已改善。

中山醫學大學附設醫院今天舉辦記者會，眼科醫師羅愷馨在會中說明，65歲的女性患者因左眼上眼瞼紅腫、睫毛雜亂倒插、眼睛時不時搔癢灼熱，也有乾眼、睫毛容易脫落的症狀，四處求診點藥、吃藥已逾半年都不見效。經檢查後發現，患者病灶處有不少人體蠕形蟎蟲寄生。

羅愷馨說明，蠕形蟎蟲（又稱毛囊蟎蟲、蠕形蟲或毛囊蟲），是一種生長在哺乳動物毛囊皮脂腺的節肢動物，目前已被發現65種，只有2種寄生在人體。在正常情況下，是與宿主共棲的腐生動物，不一定會致病。但蟲體大量繁殖下可能致病，稱為「蠕形蟎蟲病」。

羅愷馨表示，蠕型蟎蟲眼瞼炎的主要症狀包括雙眼反覆發作、瞼緣瘙癢、燒灼感及其他刺激症狀，可能合併酒糟性皮膚炎。典型臨床表現為睫毛根部的袖套樣柱狀結痂伴有皮屑、瞼緣及結膜充血、睫毛脫失、亂睫，若合併發生瞼緣炎相關角結膜炎時，嚴重或反覆發作則會影響視力。

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羅愷馨說，患者經每2週定期回診，並以高濃度茶樹精油清潔輔以居家眼瞼照護，同時接受自費脈衝光雷射、伊維菌素藥膏治療。3個月後腫塊病理切片及臨床症狀均獲得顯著改善，酒糟臉部皮膚變細緻，眼型不再無神。

還有一名5歲女童因眼睛疼痛、視力模糊由家長帶來就醫，羅愷馨檢查後發現，患眼視力僅0.3，因角膜糜爛發炎造成病人角膜散光，已影響視力發育。經以抗生素、類固醇眼藥水治療角膜炎，同時教導家長每天為女童眼周清潔照護，徹底除蟲。治療後視力恢復至1.0，眼睛也不再乾癢疼痛，且至今維持低度散光。（編輯：郭諭儒）1111115