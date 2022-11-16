北北基計程車喊漲擬起跳100元 公運處將開會審議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北市公運處表示，北市計程車客運商業同業公會有送來運價調整方案，近期將召開運價審議委員會討論。圖為桃園機場計程車隊。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）北市公運處表示，北市計程車客運商業同業公會有送來運價調整方案，內容包含跳錶從100元起、間隔由80秒縮短為60秒、颱風天加錢等，近期將召開運價審議委員會討論。

台北市公共運輸處一般運輸科長洪瑜敏表示，公會今年3月就有把運價調整方案送進來，因為北北基是整體，因此與新北與基隆確認方案是否一致。

洪瑜敏表示，內容包含跳錶從現行的新台幣70元調高為100元，間隔由每80秒5元調整為每60秒5元，以及颱風豪雨放假時每趟加收50元。

洪瑜敏說，現已確認北北基方案一致，正在詢問委員時間，近期就會召開委員會審議，委員13人，包含交通部、消基會、專家學者、工會代表等。

洪瑜敏指出，上一次運價調整是民國104年，時隔有點久，時空環境物價等都有變化，最終審議結果也可能跟公會預期的不同；而審議通過之後會有3個月的緩衝宣導期，因為計程車錶需要更改，也要給乘客與司機適應的時間。

至於豪雨颱風假每趟加收50元，屆時會有明確標準，就要看審議結果如何。（編輯：李亨山）1111116