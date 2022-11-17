疫後遠距應用廣 勞動部職訓增雲端物聯網課程

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（中央社記者張雄風台北17日電）勞動部今天表示，COVID-19疫情後，遠距、雲端等科技廣泛運用，發展署在職前訓練網預計明年也將提供雲端科技產業、物聯網開發與行動裝置應用等課程，平均訓後就業率達9成。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，隨著邊境開放，產業復甦，就業市場日益活絡，全台5個分署11個訓練場辦理自辦職前訓練，目前於職前訓練網提供近181班的多元類別自辦職前訓練課程。

發展署指出，其中AI與ROS機器人應用、智動控制、智慧電子實務應用等5+2產業訓練課程就規劃有90班，招生人數約2300人，另外，112年預計開辦約390班的職前訓練課程，預估可提供1萬個參訓機會。

發展署說明，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來生活型態改變，遠距、雲端等科技廣泛運用，產業智慧化也促使人工智慧、資通訊、大數據科技的發展，衍生許多新興商機與工作機會。

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發展署表示，明年將持續開辦精密機械、機電整合、電腦數值控制與機械加工、資通訊、雲端科技產業，智動化與機器人、物聯網開發與行動裝置應用等對熱門課程，提供民眾更多元、適性的選擇，平均訓後就業率皆達9成，適合有意願提升或培養就業技能的失業者參加。

發展署強調，各分署除具備有專業師資及完整訓練機具設備外，另配置專業輔導員提供參訓學員生活、學習及訓後就業等服務，並辦理就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，另邀請廠商辦理就業說明會或徵才活動，訓練後寄發推薦信或介紹信予用人單位，提供各項就業輔導措施，部分職類並協助結訓學員考取技術士證，以利結訓學員順利就業。（編輯：管中維）1111117