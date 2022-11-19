南華大學校長出席COP27 分享台灣蔬食環保經驗

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27屆締約方大會（COP27）6日至18日在埃及登場，南華大學校長林聰明受邀分享台灣推動蔬食環保救地球的成功經驗。

南華大學今天發布新聞稿表示，林聰明受邀出席在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）登場的COP27國際盛會，並於埃及時間11月17日記者會上發表「蔬食環保救地球」的推廣經驗，將台灣校園蔬食經驗推廣到全世界，不僅引起與會各國代表關注，也讓大家看見台灣推動蔬食環保救地球的努力。

記者會上林聰明表示，2020年台灣蔬食人口約有14％，蔬食者的人口密度位居世界第2，近2年更有增無減，一年台灣蔬食商機約有20億美金。

林聰明指出，台灣蔬食政策的成功，歸功於政府推動、教育單位配合，加上台灣擁有得天獨厚的地理環境，四季蔬果充足，各個時節都有當季盛產的蔬果，又有24小時便利商店服務、公益團體倡議，以及民眾對地球環境保護意識抬頭等。

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林聰明說，2017年CNN曾報導台灣是蔬食友善國家，更有「世界蔬食之都」稱號。南華大學推動蔬食運動多年且成效極佳，今年更推出1元美金的限量蔬食便當，藉此鼓勵學生吃蔬食減緩地球暖化。

南華大學表示，林聰明在擔任教育部政務次長期間，大力推動台灣校園推廣蔬食及低碳飲食，於2012年獲得聯合國氣候變遷框架公約會員國頒發「全球永續發展英雄獎」。2021年也獲環保署頒發「環境保護專業獎章榮譽獎章」。（編輯：郭諭儒）1111119