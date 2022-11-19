觀宏專案上路 越南旅行社業者赴台踩線泡溫泉

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（中央社記者陳家倫河內19日專電）「觀宏專案」上路後，越南河內市19家旅行社業者今天前往台灣踩線。隨團越南旅行社業者表示，河內市沒有溫泉，這次特別期待去桃竹苗地區泡溫泉以及體驗客家文化。

台灣入境免隔離政策10月13日上路，東南亞團客適用的「觀宏專案」也於11月11日恢復。交通部觀光局駐胡志明市辦事處與長榮航空今天共同邀請19家河內市的旅行社業者前往台灣踩線，為規劃團客行程做準備。

長榮航空表示，有別以往台灣大城市旅遊，這次行程擴及桃竹苗地區，讓「觀宏專案」的越南核心旅行社業者能重新認識台灣，並有不同以往的行程規劃思維，以利推出更有特色的赴台遊行程。

根據規劃，這次踩線團共計在台灣待5天，除了去101看夜景，還將前往新竹內灣老街遊覽並體驗擂茶，此外也會品嚐柿餅、泡溫泉，還將赴苗栗縣舊山線鐵道騎自行車等。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，台灣自10月13日開放國門後，迄今已有3團越南旅行社業者赴台踩線。越南旅客很讚賞台灣交通的便利性，對台灣的美食、美妝品也都很有興趣。

周欣毅指出，相較陸客愛買珊瑚、玉石、珠寶，越南旅客喜歡去暢貨中心掃貨，前幾次的踩線團甚至買到超時，塞爆遊覽車的車廂後，又要求去超市買泡麵、奶茶、面膜等伴手禮。

此次隨團的越南旅行社業者武秋妝表示，她很喜歡去台灣逛夜市、吃小吃，像是燒烤、排骨湯，這次要再度回味。由於河內市沒有溫泉，這次會特別著重考察、體驗溫泉，希望能將這項產品介紹給越南旅客。

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國際旅客赴台觀光逐步復甦，長榮航空說明，自台灣6月中旬開放旅客轉機後，河內-台北航線載客率漸漸回溫；入境免隔離上路後，往返的台商人數逐漸增加，目前河內-台北航線每週共飛10班。

因應台越旅客往來人次成長，長榮航空指出，疫情停飛的峴港-台北航線，預計自12月1日起恢復，每天1班。未來長榮航空在河內、峴港、胡志明市這3條主力航線每週共飛42班，恢復至疫情前的營運規模。（編輯：黃自強）1111119