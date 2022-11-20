北一女學生研究蟑螂是否有痛覺 獲旺宏科學銀獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北20日電）第21屆旺宏科學獎今天舉辦頒獎典禮，來自北一女中的陳奕嫚研究蟑螂是否具有痛覺，一舉拿下銀獎；由於日前因疫情影響未能到校，她甚至還將蟑螂帶回家中，繼續進行實驗。

第21屆旺宏科學獎舉辦頒獎典禮，共有20件作品入圍。

陳奕嫚的作品「以誘發性自噬行為與熱刺激探討蟑螂步足之痛覺受體分布與急性/慢性痛覺反應」，指導老師為蔡任圃。

陳奕嫚接受媒體聯訪時表示，最初是想探討節肢動物是否具有痛覺，一來自己不怕蟑螂，二來指導老師本身就有飼養實驗用的美洲蟑螂，因此容易取得實驗材料，決定以蟑螂為主題。

陳奕嫚解釋，實驗主要分為3大部分，包含蟑螂的自噬行為、接受熱刺激後的痛覺反應，針對溫度變化探討蟑螂的敏感性等。自噬行為算是蟑螂的特有行為，而後兩項實驗方式有點類似「熱鍋上的蟑螂」及「溫水煮蟑螂」，觀察蟑螂受熱後是否會有痛的反應。

陳奕嫚說，由於前陣子學校因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停課，她只能將蟑螂帶回家裡繼續進行實驗，「因為是先斬後奏，家人也沒有辦法反對」；一次可能帶回家20隻，怕蟑螂跑走，還必須躲在淋浴間裡一隻隻分裝到培養皿裡才能進行實驗。

蔡任圃解釋，蟑螂是否具有痛覺，一直以來都是科學上的爭論點，主要有人認為受到刺激而有的反應不能稱為痛覺；這個實驗其實是希望以人道的觀點，發現蟑螂和人一樣，在熱、受傷等情境下也會出現痛的反應。

蔡任圃說，自己原先在中山女中任教，當時就已經為了研究而飼養美洲蟑螂，後來也有供其他各校使用；雖然沒有統計確切飼養數量，因為夏天、冬天蟑螂隻數其實有滿大的落差，「不過可以確定都是萬隻起跳」；後來轉任北一女中，也將蟑螂帶到新的實驗室，促成這次的實驗。

這屆金獎由花蓮高級中學的鄭名揚獲得，研究主題為「動畫漫畫化：以漫畫格式呈現動畫」，指導老師是黃楨喻。

鄭名揚上台領獎時露出不可置信的笑容，並說「這和動漫一樣不真實」，感謝自己的合作夥伴，在研究過程中雖然一直抱怨，卻還是能盯著螢幕找出程式碼裡的BUG，也感謝指導老師、父母，不論是研究及練習報告，都會鼎力相助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭名揚接受媒體聯訪時表示，相較於過去的研究，動畫轉成漫畫最後的成果也是可能只有畫面，但是，這次研究漫畫裡面會有對話框，將台詞在對話框中呈現；因為研究架構是清楚的，雖然辨識的是動畫的角色，如果改成人臉辨識，應該也可以順利將韓劇等轉為漫畫的形式。

鄭名揚說，自己有點慚愧，因為相較於真正的動漫迷，自己其實沒有那麼喜歡動漫，所以才想要用有限的時間做最多的事，才去發想讓長長的動畫可以用縮短、擷取的方式以漫畫呈現。（編輯：管中維）1111120