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吳德榮：23日起連3天有雨 估26日轉雨後多雲

2022/11/21 08:17（11/21 08:33 更新）
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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象專家吳德榮表示，今天北海岸、東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨；23日至25日降雨範圍擴大，中部以北有局部雨，南部也偶有降雨；26日（投票日）水氣減少，為雨後多雲的天氣。

中央氣象局今天發布濃霧特報，今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，彰化、雲林已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受微弱東北風影響，台灣西半部仍為晴時多雲，北海岸、東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨；北台灣稍涼，其他地區舒適微熱早晚涼；南部空氣品質不佳，應注意。

吳德榮指出，明天東北風減弱，各地多雲時晴、氣溫升；下午雲量漸增、晚起天氣轉變。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，23日起至25日鋒面南下併南方水氣，影響範圍大，並有較大雨勢，中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨；但各地降雨的時空分布，為中小尺度的變化，歐、美模式模擬並不完全一致，應持續觀察。

吳德榮說，26日鋒面減弱、水氣漸減，為雨後多雲的天氣，氣溫略升；27日各地好轉為多雲時晴，氣溫回升。（編輯：戴光育）1111121

#吳德榮
#大台北
#中央氣象局
吳德榮
吳德榮：北東易有雨 西半部晴時多雲 吳德榮：好天氣持續至19日 西半部清晨易有霧
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